В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Бета Modern Warfare 2 стала крупнейшей в истории Call of Duty

Чемпионат.com

Infinity Ward похвасталась рекордными результатами недавней беты Call of Duty: Modern Warfare 2. Оказывается, тестирование стало крупнейшим по количеству часов, игроков и матчей на всех платформах в истории серии. Однако каких-либо цифр разработчики не назвали.

Бета Modern Warfare 2 стала крупнейшей в истории Call of Duty
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что касается мобильной Warzone, то она быстрее остальных частей COD набрала 15 млн предварительных регистраций. И самое главное, что внушительная цифра не учитывает Китай, в котором бесплатные шутеры крайне популярны.

Чемпионат.com

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября. Обладатели предзаказов смогут приступить к сюжетной компании уже 20-го числа. Через несколько недель после этого, 16 ноября, стартует первый сезон и выйдет Warzone 2.

Чемпионат.com
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители