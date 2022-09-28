Новый проект создателя PUBG: Battlegrounds будет походить на метавселенную

Брендан «PlayerUnknown» Грин, создатель популярной королевской битвы PUBG: Battlegrounds, поделился новыми подробностями своего амбициозного проекта, который был анонсирован ещё в 2019 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В прошлом году Грин представил отрывок технодемки Prologue, которое должно стать первым шагом на пути к созданию виртуального мира Artemis (Артемида) размером с целую планету. В нём сотни тысяч игроков смогут развлекаться, «создавая и играя во что угодно». Похоже, что проект Грина будет походить на метавселенную, в которой также будет своя экономика.

«Мы создаём цифровое пространство. У него должна быть экономика и работающие системы. И я верю, что вы должны быть в состоянии извлечь выгоду из цифрового места — это должно быть похоже на Интернет, где вы можете делать вещи, которые приносят вам деньги.



Но я не говорю о Chanel и Louis Vuitton. Я говорю о предполагаемом парне под ником AwesomePickle, который продаёт крутые скины, потому что понимает, что нужно людям».

Брендан Грин

Грин не уточняет, как именно его проект будет реализовать монетизацию, но есть вероятность, что он может задействовать NFT и блокчейн. Разработчик признался, что его не волнует то, что люди могут называть его проект метавселенной — он и его команда просто хотят делать то, что «доставит людям массу удовольствия» и подарит им «много значимых занятий».