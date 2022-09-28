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30 минут назад

Для игры в Overwatch 2 нужно будет привязать номер телефона

Чемпионат.comиещё 2

Blizzard рассказала в блоге о том, как собирается обеспечить защиту геймеров во время игры в Overwatch 2. Разработчики понимают, что переход шутера на условно-бесплатную модель создаст новые проблемы, в том числе более токсичных игроков и читеров.

Для игры в Overwatch 2 нужно будет привязать номер телефона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы шутера разработали новую инициативу, которую назвали Defense Matrix. Она включает в себя инфраструктуру систем, предназначенную для защиты целостности игрового процесса. Одним из нововведений для защиты аккаунта станет привязка номера телефона.

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Каждый игрок должен будет связать номер телефона с аккаунтом для игры в Overwatch 2, иначе сыграть не получится. Это распространяется и на геймеров, владеющих первой Overwatch.

Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на всех платформах. Шутер будет условно-бесплатным.

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