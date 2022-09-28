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33 минуты назад

Blizzard начала рассылать приглашения на бета-тест эндгейм-контента Diablo IV

Игромания.руиещё 1

Счастливые пользователи начали получать приглашения на закрытое бета-тестирование контента Diablo IV для персонажей максимального уровня. Об этом уже сообщают на Reddit и Resetera.

Blizzard начала рассылать приглашения на бета-тест эндгейм-контента Diablo IV
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что Blizzard отбирает участников для теста на основе особого набора данных об игровом процессе. Большое, но ограниченное количество приглашений будет отправлено игрокам, которые недавно провели значительное количество времени, играя в эндгейм Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 и Diablo Immortal.

Бета-тест пройдёт на PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Рассылка приглашений продлится до 18 ноября.

Участникам тестирования будут доступны подземелья на уровне сложности «Кошмар», событие «Адский натиск», задания «Шёпот мертвецов», специальные PvP-зоны «Поля Ненависти» и не только.Релиз Diablo IV состоится в 2023 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Ранее в сеть слили более 40 минут геймплея бета-версии игры.

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