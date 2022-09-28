Blizzard начала рассылать приглашения на бета-тест эндгейм-контента Diablo IV

Счастливые пользователи начали получать приглашения на закрытое бета-тестирование контента Diablo IV для персонажей максимального уровня. Об этом уже сообщают на Reddit и Resetera.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что Blizzard отбирает участников для теста на основе особого набора данных об игровом процессе. Большое, но ограниченное количество приглашений будет отправлено игрокам, которые недавно провели значительное количество времени, играя в эндгейм Diablo 2: Resurrected, Diablo 3 и Diablo Immortal.

Бета-тест пройдёт на PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4. Рассылка приглашений продлится до 18 ноября.