«Одна из лучших FIFA в истории». Критики — о FIFA 23

FIFA 23 не держит марку серии. Вся игра строится на быстром темпе и глубине, но столкновения всё равно выглядят нереалистично и бесят. А механика мощного удара и вовсе нелепа. Тем не менее игра всё ещё очень красивая, а контента в ней — целая бездна. Так что игрокам будет чем заняться весь сезон.