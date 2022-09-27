Подборка игр, похожих на Dota 2

Dota 2 — живая классика видеоигр в принципе и жанра MOBA в частности, но порой даже самому преданному поклоннику хочется ненадолго сменить обстановку. Если вы вдруг задумывались, во что еще стоит поиграть, мы составили небольшую подборку отличных игр, похожих на Dota.
Конечно же, в разговоре о MOBA нельзя обойти стороной League of Legends — единственный проект, который смог потеснить монополию Dota и заслужить всемирную популярность. Многие разработчики пытались сказать свое слово в жанре, но только Riot Games сумела реализовать свои амбиции: все-таки над League of Legends, помимо всех прочих, работали создатели оригинального мода для Warcraft III. Если же говорить об игровом процессе, то «Лига Легенд» делает акцент на тактику и синергию внутри команды. Контроль карты, стратегия и экономика тоже важны, но решающую роль играют командные сражения: способности героев League of Legends порой бывают крайне комплексными.
Blizzard тоже не могла обойти стороной популярный жанр, но, как обычно, подошла к вопросу со знанием дела, которым студия славилась в свои лучшие годы. Heroes of the Storm сочетает привычные механики, знакомые по многим другим MOBA, и оригинальные идеи, которые замечательно разбавляют традиционный геймплей. Например, вместо сбора предметов все герои персонализируют собственные навыки благодаря древу талантов, за счет которого один и тот же персонаж может играться очень по-разному — ростер игры включает в себя всех самых известных героев Blizzard. К тому же, на всех картах есть дополнительные цели, которые помогают в штурме вражеской базы: от добычи монет для взятки капитану пиратского корабля до борьбы за древнюю гробницу, способное поднять войско мертвецов. Проблема лишь в том, что Blizzard прекратила официальную поддержку Heroes of the Storm. Нового контента игра больше не получит, но и того, что накопился за годы онлайна, хватит надолго.
Smite — еще одна вариация на тему MOBA, которая превращает тактическую стратегию в экшен от третьего лица. Игрокам предстоит примерить на себя роли реальных богов и исторических созданий, от Тора, Посейдона и Анубиса до Бабы Яги, царя Гильгамеша и Морганы ле Фэй. Поклонникам фольклора стоит взглянуть на Smite хотя бы ради ростера персонажей, однако геймплей также заслуживает внимания: нон-таргетная боевая система не так проста в освоении, как может показаться. Игра бесплатна, но заплатив за пропуск можно открыть всех персонажей — как вышедших, так и тех, что выйдут в будущем.
Brawl Stars не стоит списывать со счетов как «детскую» или «слишком несерьезную», несмотря на то, что она вышла на мобильных платформах. Если бы она действительно была простой и казуальной, то игра вряд ли бы собрала столь преданную аудиторию. Brawl Stars предлагает короткие, но динамичные матчи в разных режимах игры, от чего-то вроде королевской битвы до американского футбола и захвата флага. Красочные персонажи выглядят мультяшно, но на практике их навыки создают неплохой простор для тактики, который хорошо вписывается в формат сессионных матчей.
Наконец, Dota Underlords была попыткой Valve ворваться на рынок автошахмат: несколько лет назад этот жанр считался крайне трендовым. Сейчас от тогдашнего хайпа практически ничего не осталось, но игра все равно заслуживает внимания, если вы ищете нечто максимально близкое к Dota 2. В Underolrds вам предстоит подбирать команды героев, грамотно размещать их на поле боя, собирать снаряжение и побеждать в сражениях против других игроков — только контролировать персонажей напрямую вы не сможете. Так что на первый план выходит долгосрочная стратегия и правильное позиционирование.