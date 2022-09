Подборка игр, похожих на Dota 2

League of Legends

Конечно же, в разговоре о MOBA нельзя обойти стороной League of Legends — единственный проект, который смог потеснить монополию Dota и заслужить всемирную популярность. Многие разработчики пытались сказать свое слово в жанре, но только Riot Games сумела реализовать свои амбиции: все-таки над League of Legends, помимо всех прочих, работали создатели оригинального мода для Warcraft III. Если же говорить об игровом процессе, то «Лига Легенд» делает акцент на тактику и синергию внутри команды. Контроль карты, стратегия и экономика тоже важны, но решающую роль играют командные сражения: способности героев League of Legends порой бывают крайне комплексными.

Heroes of the Storm

Blizzard тоже не могла обойти стороной популярный жанр, но, как обычно, подошла к вопросу со знанием дела, которым студия славилась в свои лучшие годы. Heroes of the Storm сочетает привычные механики, знакомые по многим другим MOBA, и оригинальные идеи, которые замечательно разбавляют традиционный геймплей. Например, вместо сбора предметов все герои персонализируют собственные навыки благодаря древу талантов, за счет которого один и тот же персонаж может играться очень по-разному — ростер игры включает в себя всех самых известных героев Blizzard. К тому же, на всех картах есть дополнительные цели, которые помогают в штурме вражеской базы: от добычи монет для взятки капитану пиратского корабля до борьбы за древнюю гробницу, способное поднять войско мертвецов. Проблема лишь в том, что Blizzard прекратила официальную поддержку Heroes of the Storm. Нового контента игра больше не получит, но и того, что накопился за годы онлайна, хватит надолго.