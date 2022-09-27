Подборка игр, похожих на Dota 2

Dota 2 — живая классика видеоигр в принципе и жанра MOBA в частности, но порой даже самому преданному поклоннику хочется ненадолго сменить обстановку. Если вы вдруг задумывались, во что еще стоит поиграть, мы составили небольшую подборку отличных игр, похожих на Dota.

Фото: Hi-Rez Studios Hi-Rez Studios

League of Legends

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Конечно же, в разговоре о MOBA нельзя обойти стороной League of Legends — единственный проект, который смог потеснить монополию Dota и заслужить всемирную популярность. Многие разработчики пытались сказать свое слово в жанре, но только Riot Games сумела реализовать свои амбиции: все-таки над League of Legends, помимо всех прочих, работали создатели оригинального мода для Warcraft III. Если же говорить об игровом процессе, то «Лига Легенд» делает акцент на тактику и синергию внутри команды. Контроль карты, стратегия и экономика тоже важны, но решающую роль играют командные сражения: способности героев League of Legends порой бывают крайне комплексными.

Riot Games

Heroes of the Storm

Blizzard тоже не могла обойти стороной популярный жанр, но, как обычно, подошла к вопросу со знанием дела, которым студия славилась в свои лучшие годы. Heroes of the Storm сочетает привычные механики, знакомые по многим другим MOBA, и оригинальные идеи, которые замечательно разбавляют традиционный геймплей. Например, вместо сбора предметов все герои персонализируют собственные навыки благодаря древу талантов, за счет которого один и тот же персонаж может играться очень по-разному — ростер игры включает в себя всех самых известных героев Blizzard. К тому же, на всех картах есть дополнительные цели, которые помогают в штурме вражеской базы: от добычи монет для взятки капитану пиратского корабля до борьбы за древнюю гробницу, способное поднять войско мертвецов. Проблема лишь в том, что Blizzard прекратила официальную поддержку Heroes of the Storm. Нового контента игра больше не получит, но и того, что накопился за годы онлайна, хватит надолго.

Blizzard Entertainment

Smite

Smite — еще одна вариация на тему MOBA, которая превращает тактическую стратегию в экшен от третьего лица. Игрокам предстоит примерить на себя роли реальных богов и исторических созданий, от Тора, Посейдона и Анубиса до Бабы Яги, царя Гильгамеша и Морганы ле Фэй. Поклонникам фольклора стоит взглянуть на Smite хотя бы ради ростера персонажей, однако геймплей также заслуживает внимания: нон-таргетная боевая система не так проста в освоении, как может показаться. Игра бесплатна, но заплатив за пропуск можно открыть всех персонажей — как вышедших, так и тех, что выйдут в будущем.

Hi-Rez Studios

Brawl Stars

Brawl Stars не стоит списывать со счетов как «детскую» или «слишком несерьезную», несмотря на то, что она вышла на мобильных платформах. Если бы она действительно была простой и казуальной, то игра вряд ли бы собрала столь преданную аудиторию. Brawl Stars предлагает короткие, но динамичные матчи в разных режимах игры, от чего-то вроде королевской битвы до американского футбола и захвата флага. Красочные персонажи выглядят мультяшно, но на практике их навыки создают неплохой простор для тактики, который хорошо вписывается в формат сессионных матчей.

Supercell

Dota Underlords

Наконец, Dota Underlords была попыткой Valve ворваться на рынок автошахмат: несколько лет назад этот жанр считался крайне трендовым. Сейчас от тогдашнего хайпа практически ничего не осталось, но игра все равно заслуживает внимания, если вы ищете нечто максимально близкое к Dota 2. В Underolrds вам предстоит подбирать команды героев, грамотно размещать их на поле боя, собирать снаряжение и побеждать в сражениях против других игроков — только контролировать персонажей напрямую вы не сможете. Так что на первый план выходит долгосрочная стратегия и правильное позиционирование.