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1 час назад

В GTA Online появился первый игрок-миллиардер. На заработки он потратил 750 суток

Чемпионат.com

Пользователь Reddit под ником jamcar70 поделился своим невероятным достижением — он накопил $ 1 млрд в GTA Online. На достижение внушительной цифры в банке ему потребовалось 18340 часов или чуть больше двух лет непрерывной игры.

В GTA Online появился первый игрок-миллиардер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как подсчитал один из пользователей в комментариях, на достижение такого результата геймеру нужно было играть по 6 часов в день, начиная с 1 октября 2013 года — именно тогда запустилась GTA Online. И это лишь приблизительные подсчёты, ведь некоторые дни jamcar70 явно пропускал. Судя по всему, это один из главных фанатов онлайн-режима GTA 5 в истории.

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Однако jamcar70 уже признался, что многие часы провёл не за игрой — очень часто он оставлял своего персонажа наблюдать за камерами видеонаблюдения в клубе для того, чтобы заработать денег в моменты своего отсутствия.

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