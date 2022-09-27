В GTA Online появился первый игрок-миллиардер

Пользователь Reddit под ником jamcar70 поделился своим невероятным достижением — он накопил $ 1 млрд в GTA Online. На достижение внушительной цифры в банке ему потребовалось 18340 часов или чуть больше двух лет непрерывной игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как подсчитал один из пользователей в комментариях, на достижение такого результата геймеру нужно было играть по 6 часов в день, начиная с 1 октября 2013 года — именно тогда запустилась GTA Online. И это лишь приблизительные подсчёты, ведь некоторые дни jamcar70 явно пропускал. Судя по всему, это один из главных фанатов онлайн-режима GTA 5 в истории.

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