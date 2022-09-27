Вышел трейлер ПК-версии Gotham Knights

Warner Bros. Games совместно с NVIDIA показала трейлер ПК-версии Gotham Knights, где показали многие особенности боевика именно для компьютеров.
Энтузиасты на ПК получат множество улучшений и уникальных функций, помимо уже традиционного улучшения графики и повышенной кадровой частоты разработчики реализовали поддержку отражений через трассировку лучей и сразу три варианта масштабирования картинки: DLSS 2 от NVIDIA, FSR 2 от AMD и XeSS от Intel.
Вдобавок игрокам позволят переназначать кнопки и играть на ультрашироких мониторах или с несколькими дисплениями.