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43 минуты назад

В файтинг MultiVersus могут добавить Джокера с озвучкой Марка Хэмилла

Чемпионат.comиещё 1

Судя по всему, скоро ростер персонажей файтинга MultiVersus пополнится ещё одним культовым персонажем. Датамайнерам удалось найти в файлах игры звуковую дорожку, которая принадлежит Джокеру.

В файтинг MultiVersus могут добавить Джокера с озвучкой Марка Хэмилла
Фото: STEAMSTEAM
Более того, клоуна-убийцу, похоже, озвучил Марк Хэмилл, который был голосом Джокера в мультсериалах и играх Batman: Arkham. Послушать фрагмент аудиодорожки можно в видео ниже.

Можно не сомневаться в том, что авторы файтинга добавят в игру Джокера, поскольку этот персонаж культовый, у него огромная фанатская база. Да и к тому же не может Бэтмен существовать без своего вечного противника.

Вчера разработчики выпустили для MultiVersus апдейт, который замедлил прокачку персонажей в два раза. Игроки раскритиковали авторов, поскольку считают этот способ завлечь как минимум неразумным.

Игры,Марк Хэмилл,
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