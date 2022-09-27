A Plague Tale: Requiem получила новый сюжетный трейлер

Focus Entertainment опубликовала сюжетный трейлер A Plague Tale: Requiem, в котором показывают, что героев игры, Гуго (которому становится всё хуже) и Амицию де Рун, ждут новые приключения — полные испытаний, страданий, сражений... и, конечно же, полчищ крыс.

В «Реквиеме», действие которого разворачивается спустя полгода после событий первой части, герои отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь последнему обуздать родовое проклятие. Игрокам предстоит выживать и спасать близких, используя (или не используя) стелс, различное оружие и сверхъестественные силы.