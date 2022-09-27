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29 минут назад

A Plague Tale: Requiem получила новый сюжетный трейлер

Игромания.ру

Focus Entertainment опубликовала сюжетный трейлер A Plague Tale: Requiem, в котором показывают, что героев игры, Гуго (которому становится всё хуже) и Амицию де Рун, ждут новые приключения — полные испытаний, страданий, сражений... и, конечно же, полчищ крыс.

A Plague Tale: Requiem получила новый сюжетный трейлер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В «Реквиеме», действие которого разворачивается спустя полгода после событий первой части, герои отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь последнему обуздать родовое проклятие. Игрокам предстоит выживать и спасать близких, используя (или не используя) стелс, различное оружие и сверхъестественные силы.

Релиз A Plague Tale Requiem состоится 18 октября на PC, PS5 и Xbox Series (будет доступна и облачная версия для Switch), плюс со дня релиза игра будет доступна в Game Pass. А её прохождение займёт порядка 15-18 часов.
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