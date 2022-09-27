«Чертовски приятно вернуться». Автор Cyberpunk 2077 — о новом успехе игры

Это трудно выразить, когда ты вкладываешь во что-то столько души и труда. И вы знаете, для некоторых из нас прошло шесть, семь, восемь лет, особенно для тех, кто с нами с самого начала. Так что этот момент, когда людям нравится то, что мы сделали, действительно кажется немного нереальным. Люди наконец-то оценили это.