CD Projekt Red разыгрывает три GeForce RTX 4090

Уже сейчас все заинтересовавшиеся могут посетить официальную страницу игры в Twitter, где спрятана первая подсказка. В течение следующих недель там будут появляться новые подсказки и задачи. Первый этап конкурса продлится до 2 октября. Второй этап — с 3 по 9 октября, а третий — с 10 по 16 октября.