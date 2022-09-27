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47 минут назад

CD Projekt Red проводит конкурс с розыгрышем трёх GeForce RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077

Игромания.ру

CD Projekt Red запустила конкурс с розыгрышем трёх видеокарт GeForce RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red разыгрывает три GeForce RTX 4090
Фото: CD Projekt RedCD Projekt Red

Уже сейчас все заинтересовавшиеся могут посетить официальную страницу игры в Twitter, где спрятана первая подсказка. В течение следующих недель там будут появляться новые подсказки и задачи. Первый этап конкурса продлится до 2 октября. Второй этап — с 3 по 9 октября, а третий — с 10 по 16 октября.

Принимать участие в конкурсе могут жители всех стран, однако до России, Украины, Беларуси и Бразилии приз может не дойти. Победителю, проживающему в одной из этих стран, возможно, придётся предоставить иной адрес для доставки.

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