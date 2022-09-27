Сегодня в Assassinʼs Creed Valhalla добавят новые гробницы и кузницу

Сегодня для Assassin’s Creed Valhalla выходит свежее обновление 1.6.1, которое добавляет в игру вторую часть активности Tombs of the Fallen с тремя новыми гробницами, руническую кузницу для поселения и эксклюзивные награды, доступные в Ubisoft Connect.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вместе с этим патч должен исправить ряд ошибок, связанных с дополнениями, квестами, инвентарём и не только. Размер 1.6.1 на разных платформах:

Xbox Series: 11,9 ГБ;

Xbox One: 10,6 ГБ;

PlayStation 5: 1,6 ГБ;

PlayStation 4: 8,6 ГБ;

PC: 9,12 ГБ.

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