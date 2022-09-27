Сегодня в Assassinʼs Creed Valhalla добавят новые гробницы и кузницу

Сегодня для Assassin’s Creed Valhalla выходит свежее обновление 1.6.1, которое добавляет в игру вторую часть активности Tombs of the Fallen с тремя новыми гробницами, руническую кузницу для поселения и эксклюзивные награды, доступные в Ubisoft Connect.
Вместе с этим патч должен исправить ряд ошибок, связанных с дополнениями, квестами, инвентарём и не только. Размер 1.6.1 на разных платформах:
Кроме того, согласно ранее опубликованной дорожной карте, с 20 октября по 10 ноября игроки смогут принять участие в фестивале Ускурэи (Oskoreia).