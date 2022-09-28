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26 минут назад

Первый трейлер Wild Hearts — игры про охоту на фантастических тварей в феодальной Японии

Чемпионат.comиещё 3

EA и Tecmo Koei представили первый трейлер Wild Hearts — это ролевой экшен в духе Monster Hunter про охоту на разных фантастических тварей во вдохновлённом феодальной Японией мире.

Вышел первый трейлер Wild Hearts
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Овладейте древней технологией, чтобы охотиться на гигантских зверей. Wild Hearts — это уникальный экшен в жанре охоты, где технологии дают вам шанс сразиться с наделёнными свирепой силой самой природы зверями.

Здесь нет открытого мира — каждая охота происходит на отдельной локации. При этом отправится на неё можно как в одиночку, так и с друзьями. Ещё есть крафтинг в духе Fortnite.

Проект находится в разработке уже четыре года — его делает японская студия Omega Force, команда серии Dynasty Warriors, а издателем выступит Electronic Arts по программе EA Originals — по ней же, например, создавались It Takes Two и A Way Out. Релиз состоится уже 17 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Цена — $ 70.

Уже 5 октября проведут масштабный показ геймплея.

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