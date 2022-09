Вышел первый трейлер Wild Hearts

Проект находится в разработке уже четыре года — его делает японская студия Omega Force, команда серии Dynasty Warriors, а издателем выступит Electronic Arts по программе EA Originals — по ней же, например, создавались It Takes Two и A Way Out. Релиз состоится уже 17 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Цена — $ 70.