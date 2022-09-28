Вышел первый трейлер Wild Hearts

EA и Tecmo Koei представили первый трейлер Wild Hearts — это ролевой экшен в духе Monster Hunter про охоту на разных фантастических тварей во вдохновлённом феодальной Японией мире.
Овладейте древней технологией, чтобы охотиться на гигантских зверей. Wild Hearts — это уникальный экшен в жанре охоты, где технологии дают вам шанс сразиться с наделёнными свирепой силой самой природы зверями.
Проект находится в разработке уже четыре года — его делает японская студия Omega Force, команда серии Dynasty Warriors, а издателем выступит Electronic Arts по программе EA Originals — по ней же, например, создавались It Takes Two и A Way Out. Релиз состоится уже 17 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Цена — $ 70.
Уже 5 октября проведут масштабный показ геймплея.