Российский киберспортсмен пропустит RMR к мэйджору по CS:GO — ему отказали в визе

Известный стример и киберспортсмен по CS:GO Евгений Aunkere Карьят в своих соцсетях сообщил, что не сможет принять участие в отборочном RMR-турнире к главному чемпионату по Counter-Strike — IEM Rio Major 2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Игрок микса BenchedHeroes рассказал, что не смог получить шенгенскую визу — французское посольство отказало Карьяту в выдаче документа на въезд в Евросоюз.

Скорее всего, на Road to Rio 2022: European RMR B российского киберспортсмена заменит Томас Thomas Уттинг, которого BenchedHeroes заявила как игрока замены. Сможет ли Aunkere выступить в финальной части турнира в Бразилии, если его команда туда пройдёт, пока неизвестно.