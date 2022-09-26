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1 час назад

Российский киберспортсмен пропустит RMR к мэйджору по CS:GO — ему отказали в визе

Чемпионат.com

Известный стример и киберспортсмен по CS:GO Евгений Aunkere Карьят в своих соцсетях сообщил, что не сможет принять участие в отборочном RMR-турнире к главному чемпионату по Counter-Strike — IEM Rio Major 2022.

Российский киберспортсмен пропустит RMR к мэйджору по CS:GO — ему отказали в визе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игрок микса BenchedHeroes рассказал, что не смог получить шенгенскую визу — французское посольство отказало Карьяту в выдаче документа на въезд в Евросоюз.

Скорее всего, на Road to Rio 2022: European RMR B российского киберспортсмена заменит Томас Thomas Уттинг, которого BenchedHeroes заявила как игрока замены. Сможет ли Aunkere выступить в финальной части турнира в Бразилии, если его команда туда пройдёт, пока неизвестно.

Отборочный RMR-турнир к IEM Rio Major 2022 пройдёт с 4 по 9 октября на Мальте.

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