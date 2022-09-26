Российский киберспортсмен пропустит RMR к мэйджору по CS:GO — ему отказали в визе

Известный стример и киберспортсмен по CS:GO Евгений Aunkere Карьят в своих соцсетях сообщил, что не сможет принять участие в отборочном RMR-турнире к главному чемпионату по Counter-Strike — IEM Rio Major 2022.
Игрок микса BenchedHeroes рассказал, что не смог получить шенгенскую визу — французское посольство отказало Карьяту в выдаче документа на въезд в Евросоюз.
Скорее всего, на Road to Rio 2022: European RMR B российского киберспортсмена заменит Томас Thomas Уттинг, которого BenchedHeroes заявила как игрока замены. Сможет ли Aunkere выступить в финальной части турнира в Бразилии, если его команда туда пройдёт, пока неизвестно.
Отборочный RMR-турнир к IEM Rio Major 2022 пройдёт с 4 по 9 октября на Мальте.