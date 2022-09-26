Netflix открывает новую игровую студию в Финляндии

Netflix продолжает изучать игровое направление — онлайн-кинотеатр открывает новую студию в Хельсинки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Её созданием будет заниматься Марко Ластикка, который в прошлом работал в Digital Chocolate, пройдя путь от программиста до вице-президента по производству. Позже он перешёл под крыло EA, где стал сооснователем и главным менеджером подразделения фирмы в Хельсинки, отвечая за SimCity BuildIt.

Последним его местом работы была Zynga, куда он ушёл в 2017 году, занимая похожую должность и уделяя своё внимание FarmVille 3. По словам представителя Netflix, новая студия будет создавать оригинальные и увлекательные игры без внутренних покупок и встроенной рекламы.

В прошлом онлайн-кинотеатр уже приобрёл три другие компании в лице Night School Studios, Next Games и Boss Fight Entertainment. Next Games, кстати, тоже располагается в Хельсинки.