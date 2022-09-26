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1 час назад

Игра про котика Stray «захватывает» Британию

Чемпионат.comиещё 1

Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 18 по 25 сентября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Игра про котика Stray «захватывает» Британию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидером чарта третью неделю подряд остаётся Splatoon 3 — эксклюзив Nintendo Switch. Продажи экшена упали ещё на 44%, однако новинка продолжает удерживать лидерство. Вторую строчку заняла Mario Kart 8 Deluxe. Замкнула тройку игра про котика Stray, которая недавно как раз вышла на дисках. И её продажи могли бы быть ещё выше, если бы симулятор кошки не вышел по подписке PlayStation Plus.

Кроме того, в чарте вновь наблюдается рост продаж GTA 5 — экшен поднялся аж на пятую строчку. Отметим и возвращение в топ-10 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Британский чарт продаж с 18 по 25 сентября (позиция предыдущей недели):

  1. Splatoon 3 (1)
  2. Mario Kart 8 Deluxe (3)
  3. Stray (новинка)
  4. Nintendo Switch Sports (4)
  5. Grand Theft Auto V (9)
  6. Minecraft для Switch (5)
  7. Animal Crossing: New Horizons (7)
  8. Horizon Forbidden West (2)
  9. Pokemon Legends: Arceus (8)
  10. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (18)
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