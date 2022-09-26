Игра про котика Stray «захватывает» Британию

Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 18 по 25 сентября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Лидером чарта третью неделю подряд остаётся Splatoon 3 — эксклюзив Nintendo Switch. Продажи экшена упали ещё на 44%, однако новинка продолжает удерживать лидерство. Вторую строчку заняла Mario Kart 8 Deluxe. Замкнула тройку игра про котика Stray, которая недавно как раз вышла на дисках. И её продажи могли бы быть ещё выше, если бы симулятор кошки не вышел по подписке PlayStation Plus.