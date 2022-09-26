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55 минут назад

«Я одержима ей». Хлоя Грейс Морец — о бете Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат.com

Сейчас проходит бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2. Принять участие в нём может абсолютно каждый человек, у которого есть ПК, PlayStation или Xbox. Видимо, актриса Хлоя Грейс Морец решила не терять времени зря.

Хлоя Грейс Морец одержима бетой Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актриса опубликовала в социальных сетях сообщение, посвящённое бете шутера. Судя по словам Морец, она буквально «одержима» Call of Duty: Modern Warfare 2. Ещё актриса выложила фотографию, на которой показала своё место в таблице рейтинга. Судя по фото, Морец была на третьей позиции в режиме «Вторжение».

Скриншот

Видимо, кто-то не поверил в искренность актрисы, поэтому люди стали думать, что это лишь реклама шутера, но Морец сразу же отметила, что не пытается рекламировать игру, а она просто ей очень сильно понравилась.

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 28 октября на ПК и консолях. Предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании уже 20 октября.

Игры,Хлоя Морец,
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