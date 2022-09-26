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28 минут назад

Источник: в Dead by Daylight снова пройдёт коллаборация с For Honor

Чемпионат.comиещё 1

Судя по всему, скоро в Dead by Daylight пройдёт коллаборация с For Honor. Об этом сообщил аккаунт DBDLeaks. Также он отметил, что в следующей главе будет совершенно новая карта — из некоего нового мира.

В Dead by Daylight снова пройдёт коллаборация с For Honor
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Официально о коллаборации ещё не объявляли, однако были различные слухи о том, что новым убийцей в Dead by Daylight станет Рыцарь. Вероятно, именно из For Honor.

Скриншот

В следующей главе будет совершенно новая карта (из совершенно нового мира). Ах да, я забыл сообщить, что эта глава вдохновлена франшизой For Honor.

Ивент с For Honor уже проходил в 2021 году. Тогда авторы устроили тематическое хэллоуинское событие. Dead by Daylight доступна на всех платформах, включая Nintendo Switch, Android и iOS. Ещё игру раздавали в PS Plus.

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