В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
28 минут назад

FIFA 23 уже можно загрузить на PS4 и PS5

Чемпионат.com

Владельцы предзаказов FIFA 23 на PS4 и PS5 уже могут загрузить игру на свою консоль. Размер футбольного симулятора варьируется от 40 до 47 ГБ в зависимости от региона. Когда предзагрузка стартует на других платформах, неизвестно.

FIFA 23 уже можно загрузить на PS4 и PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несколько дней назад EA Sports запустила мобильную версию FUT 23 Companion — приложения, позволяющего ещё до выхода FIFA 23 начать собирать свой состав в Ultimate Team, покупать и продавать игроков, а также выполнять «Испытания подбора команды». Приложение доступно для скачивания как на iOS, так и на Androitd.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и актуальных консолях. Обладатели максимального издания смогут приступить к игре уже с завтрашнего дня, 27 сентября.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители