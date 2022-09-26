В Death Stranding мог появиться режиссёр «Призрака в доспехах»

Хидео Кодзима в рамках подкаста Brain Structure рассказал о том, что в Death Stranding должен был появиться режиссёр полнометражного аниме «Призрака в доспехах» 1995 года Мамору Осии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально планировалось, что Осии посетит Kojima Productions, чтобы пройти процесс 3D-сканирования, однако поездка сорвалась. Режиссёр пострадал от перелома кости и не смог приехать в студию.

Кого должен был сыграть Осии — неизвестно. Возможно, что Кодзима хотел сделать ещё одно звёздное камео и добавить режиссёра в список людей, кому Сэм доставляет груз. В Death Stranding можно встретить Джеффа Кили, Конана О'Брайена, Эдгара Райта, мангаку Дзюндзи Ито, музыканта Даичи Миуру и других известных личностей.

Напомним, ранее Kojima Productions опубликовала тизер нового проекта — загадочное изображение с затемнённым лицом девушки и надписью «Who Am I?» («Кто я?»).

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