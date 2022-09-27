Появились новые детали следующего фильма по игре Silent Hill

Как сообщает английский журналист Алан Джонс, режиссёр будущей экранизации Silent Hill Кристоф Ганс приступит к съёмках новой экранизации культового хоррора уже в феврале. Датой окончания производства значится конец 2023 года — судя по всему, лента доберётся до зрителей лишь в 2024 году.

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Лента получила название Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл») — судя по всему, нас ждёт некое переосмысление серии. О сюжете и актёрском составе всё ещё ничего не известно, однако ранее постановщик заявлял, что новый фильм будет ориентирован в первую очередь на молодёжную аудиторию.