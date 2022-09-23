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1 час назад

В Fortnite скоро добавят нового Железного человека

Чемпионат.com

Совсем скоро в Fortnite добавят нового Железного человека — костюм в стиле совместных комиксов в Marvel под названием Zero War. С начала истории подобные наряды уже получили Человек-паук и Росомаха. Тони Старк станет третьим.

В Fortnite скоро добавят нового Железного человека
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В магазине Fortnite персонаж появится уже 28 сентября, но обладатели всех пяти выпусков комиксов получат героя абсолютно бесплатно.

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Чемпионат.com

Ранее Железного человека в Fortnite могли получить лишь участники второй главы четвёртого сезона. Тони Старк со своим костюмом был главной наградой для обладателе тематического боевого пропуска. Также в том сезоне были Люди Икс и другие персонажи Marvel.

Недавно в Fortnite начался новый сезон — третья глава четвёртый сезон. Гостевым персонажем стала Гвен-паук.

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Игры,Тони Старк,
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