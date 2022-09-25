Лучшие режимы в Roblox — подборка 2022 года

За годы существования Roblox на платформе появилось огромное множество интересных игр: миллионы проектов в разных жанрах от разработчиков всех категорий, которые нацелены на самую разную аудиторию. Иногда в таком потоке проектов бывает тяжело разобраться — и специально для этого мы выбрали десять лучших игр Roblox, которые стоит попробовать в 2022 году.

Фото: callmehbob callmehbob

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Adopt Me! уже долгое время удерживает титул одной из самых популярных игр на платформе — если говорить только об RPG, то самой популярной в принципе. Сначала она разрабатывалась как игра про детей и родителей, которые должны заботиться друг о друге, но постепенно выросла в некое подобие «Тамагочи» про коллекционирование милых питомцев. Создатели регулярно обновляют Adopt Me! новыми предметами, событиями и косметическими украшениями, так что контента в игре много.

Brookhaven RP вышла сравнительно недавно, но всего за два года привлекла миллионы игроков Roblox. Эта ролевая игра предлагает пользователям наладить жизнь в маленьком, уютном городке: проходить мини-игры на работе, обустроить собственный дом, кататься на машине и наслаждаться идиллией. Brookhaven RP, как можно догадаться по названию, делает акцент на отыгрыше ролей, поэтому серверы ограничены сравнительно малым социальным кругом в 18 человек — самое то для небольшого города.

Игры на социальную дедукцию (вроде Among Us) тоже пользуются большой популярностью в Roblox, и Murder Mystery 2 — одна из самых громких. Она работает примерно по тем же правилам, что и обычная «Мафия»: среди двенадцати человек скрывается убийца, который должен уничтожить мирных игроков, не выдав себя шерифу — единственному, кто может его остановить. Игровой процесс простой, понятный и захватывающий. Не зря Murder Mystery 2 собрала огромную аудиторию.

Royale High переносит игроков в магическую школу, где им предстоит примерить на себя роли наследников дворянского рода, обучающихся магии. За стенами школы ждет просторный мир, полный секретов и интересных находок, а во время занятий — уроки, позволяющие заработать ценные награды. Как и в реальной школе, в Royale High предстоит соблюдать баланс между обучением и общением с друзьями, но, в отличие от реальной школы, здесь никогда не бывает скучно.

Платформеры и т.н. «полосы препятствий» имеют противоречивую репутацию в Roblox: будучи сравнительно простым в разработке жанром, они чаще всего становятся жертвой безответственных авторов, которые заполняют площадку тысячами игр низкого качества. Tower of Hell — приятное исключение. Это непростой, динамичный платформер, где игрокам нужно наперегонки подниматься по этажам процедурно сгенерированной башни без каких-либо контрольных точек и послаблений. Идеальный выбор для всех, кто хочет бросить себе вызов.

Blox Fruits — популярный аниме-экшен, очевидно вдохновленный мангой One Piece. Чтобы стать сильнейшим бойцом, игрокам предстоит исследовать мир, пополнять арсенал оружия и искать новые фрукты, дарующие супер-способности: от контроля над гравитацией до ледяной магии, землетрясений, энергетических щитов и многого другого. Разработчики постоянно развивают Blox Fruits новым контентом, так что даже старым игрокам есть смысл регулярно возвращаться в игру.

Welcome to Bloxburg — еще одна игра, посвященная идиллической жизни в комфортном городе, но, в отличие от Bloxburg RP, здесь авторы сделали акцент на строительстве и творчестве. Игроки могут не только ходить на работу и исследовать окружающий мир, но и спроектировать собственный дом: эта механика чаще всего удостаивается похвалы от случайной публики.

Roblox начинает приобретать популярность не только среди обычных игроков, но и среди представителей крупной игровой индустрии. Sonic Speed Simulator — официальная игра про легендарного синего ежа, лицензированная SEGA, где игроки могут исследовать красочные миры франшизы на высоких скоростях. Проект отличается невероятно высоким уровнем качества, и это не трудно понять: за его создание отвечали профессиональные разработчики, которые приложили руку к другим играм про Соника.

Если Adopt Me! немного поднадоела, то попробуйте Pet Simulator X: не менее милый, затягивающий симулятор разведения питомцев. Чтобы собрать полную коллекцию из тысячи различных зверушек, игрокам нужно вовремя заботиться о животных, прокачивать их характеристики и исследовать новые миры. К тому же, если вам не хватает какого-либо зверенка, его всегда можно выменять у другого игрока — экономика Pet Simulator X не стоит на месте.