Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слух о переносе релиза игры

"Обычно мы не комментирует подобные слухи, но в этот раз из-за абсурдности заявления, сделаем исключение. Это ложь, мы не отодвигали дату релиза игры в очередной раз. Выход игры, как и было объявлено на презентации Microsoft этим летом, запланирован на 2023 год", – заявили в GSC Game World.