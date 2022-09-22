Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слух о переносе релиза игры

Студия GSC Game World отвечающая за разработку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl опровергла слух о том, что релиз игры сместился на 2024-2025 год. Об этом со ссылкой на слова представителей студии и игрового журналиста Тома Хендерсона сообщает издание DTF.
"Обычно мы не комментирует подобные слухи, но в этот раз из-за абсурдности заявления, сделаем исключение. Это ложь, мы не отодвигали дату релиза игры в очередной раз. Выход игры, как и было объявлено на презентации Microsoft этим летом, запланирован на 2023 год", – заявили в GSC Game World.
О том, что выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесен на 2024-2025 год, 21 сентября заявил главный редактор русскоязычного интернет-издания iXBT Games Виталий Казунов.
Журналист в своем сообщении ссылался на "знающих людей". По словам Казунова игра попала в так называемый производственный ад из-за ухода из студии многих сотрудников, а также отсутствия некой "четкой документации".
Ранее "Газета.Ru" писала, что GSC Game World опровергла появление S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в раннем доступе Steam.