Веб-приложение FIFA 23 не работает спустя 12 часов после запуска

Всё бы ничего, однако спустя 12 часов многие пользователи до сих пор жалуются на невозможность зайти в приложение. Оно может выдать как ошибку входа, так и сообщение о том, что у игрока ещё не создан клуб в FIFA Ultimate Team, даже если он это сделал много лет назад. EA Sports уже отреагировала на ситуацию и заявила, что прямо сейчас выясняет причины проблем. Вполне возможно, веб-версия приложения не работает не только из-за огромного наплыва игроков.