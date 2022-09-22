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1 час назад

Веб-приложение FIFA 23 не работает спустя 12 часов после запуска

Чемпионат.comиещё 2

Вечером 21 сентября EA Sports запустила FUT Web App — веб-версию FIFA 23. С его помощью игроки ещё до выхода игры могут начать собирать свой состав в футсиме, покупать и продавать игроков, а также выполнять «Испытания подбора команды».

Веб-приложение FIFA 23 не работает спустя 12 часов после запуска
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всё бы ничего, однако спустя 12 часов многие пользователи до сих пор жалуются на невозможность зайти в приложение. Оно может выдать как ошибку входа, так и сообщение о том, что у игрока ещё не создан клуб в FIFA Ultimate Team, даже если он это сделал много лет назад. EA Sports уже отреагировала на ситуацию и заявила, что прямо сейчас выясняет причины проблем. Вполне возможно, веб-версия приложения не работает не только из-за огромного наплыва игроков.

Чемпионат.com

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели максимального издания смогут начать играть уже 27 сентября.

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