Самым богатым стримерам резко сократят доходы на Twitch

Президент Twitch Дэн Клэнси объявил о серьёзных изменениях на площадке. Если раньше самые популярные стримеры сайта получали 70% от выручки с подписок, то совсем скоро они начнут получать лишь 50%. Таким образом, их приравняют к обычным ведущим на Twitch.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Изменение вступит в силу уже 1 июня 2023 года. Как отметил Клэнси, эти изменения не затронут около 90% стримеров площадки. Для остальных же напомнили о недавнем повышении выручки с показов рекламы.