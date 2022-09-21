В сети появились превью и новый геймплей хоррора Scorn

В сети появились превью и новый геймплей атмосферного хоррора Scorn, вдохновлённого работами художника Ханса Гигера, известного по «Чужому».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроку предстоит исследовать мрачный мир, полный странных устройств и непонятных загадок, пытаясь найти выход из этого кошмара. Рецензенты, которые оценили небольшое демо, отмечают, что проект получился атмосферным и красивым, однако с сюжетом дела обстоят не так хорошо.

Любители хоррор-элементов действительно найдут здесь много впечатляющих идей и художественных решений — в игре присутствует большой упор на ужасы «телесного» характера, отовсюду торчат какие-то непонятные органы, кости и тому подобное.

В проекте отсутствует закадровый голос, прямые указания к действиям и практически полностью нет интерфейса — игроку нужно пробираться «на ощупь», пытаясь интуитивно отыскать ответы на пазлы, у которых может быть не один вариант разгадок.

Игромания.ру

К примеру, в начале нужно открыть некие ворота, для чего требуется наличие дополнительных рук — это можно сделать вдумчиво, стараясь понять работу механизмов. Или при желании «пойти напролом», что будет грубее, но быстрее.

Ещё рецензенты похвалили визуальную часть Scorn, которая выглядит одновременно жутко и прекрасно. Однако оценить общее качество игры по представленному демо (менее часа) оказалось довольно сложно.

Некоторые опасаются, что загадки в дальнейшем будут не такими захватывающими, а минималистичный сюжет пойдёт скорее во вред общему опыту. Но пока местный мрачный мир журналисты нашли довольно занимательным.

Релиз Scorn при этом намечен на 21 октября для PC и Xbox Series — причём игра выйдет в магазине GOG без защиты DRM.