В FIFA 23 появится Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала

Похоже, что Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала может появиться в FIFA 23 — вместе с вымышленным футбольным клубом АФК Ричмонд (AFC Richmond).
Явный намёк даёт фотография, опубликованная актёром Джейсоном Судейкисом, на которых видно процесс 3D-сканирования внешности. Свой твит он сопроводил следующим сообщением: «Осторожно, Марио! Ты не единственный пиксельный мужчина с усами, который никогда не знает, куда его заведёт труба».
Официальный аккаунт EA Sports FIFA не прошёл мимо фотографии, оставив под ней эмодзи в виде широко открытых глаз.
Кроме этого, на прошлой неделе пользователь Reddit заметил, что АФК Ричмонд включили в список клубов на сайте FIFA 23.
FIFA 23 выходит 30 сентября на РС и консолях. Игроков на всех платформах ждут новые захватывающие функции кроссплатформенной игры и надёжная защита от читеров.