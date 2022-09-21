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22 минуты назад

Похоже, что в FIFA 23 появится Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала

Игромания.ру

Похоже, что Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала может появиться в FIFA 23 — вместе с вымышленным футбольным клубом АФК Ричмонд (AFC Richmond).

В FIFA 23 появится Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Явный намёк даёт фотография, опубликованная актёром Джейсоном Судейкисом, на которых видно процесс 3D-сканирования внешности. Свой твит он сопроводил следующим сообщением: «Осторожно, Марио! Ты не единственный пиксельный мужчина с усами, который никогда не знает, куда его заведёт труба».

Игромания.ру

Официальный аккаунт EA Sports FIFA не прошёл мимо фотографии, оставив под ней эмодзи в виде широко открытых глаз.

Кроме этого, на прошлой неделе пользователь Reddit заметил, что АФК Ричмонд включили в список клубов на сайте FIFA 23.

FIFA 23 выходит 30 сентября на РС и консолях. Игроков на всех платформах ждут новые захватывающие функции кроссплатформенной игры и надёжная защита от читеров.

Игры,Джейсон Судейкис,
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