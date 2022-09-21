В FIFA 23 появится Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала

Похоже, что Тед Лассо из одноимённого комедийного сериала может появиться в FIFA 23 — вместе с вымышленным футбольным клубом АФК Ричмонд (AFC Richmond).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Явный намёк даёт фотография, опубликованная актёром Джейсоном Судейкисом, на которых видно процесс 3D-сканирования внешности. Свой твит он сопроводил следующим сообщением: «Осторожно, Марио! Ты не единственный пиксельный мужчина с усами, который никогда не знает, куда его заведёт труба».

Игромания.ру

Официальный аккаунт EA Sports FIFA не прошёл мимо фотографии, оставив под ней эмодзи в виде широко открытых глаз.

Кроме этого, на прошлой неделе пользователь Reddit заметил, что АФК Ричмонд включили в список клубов на сайте FIFA 23.