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59 минут назад

Источник: у Sony есть рабочая сборка Bloodborne для ПК

Чемпионат.com

Датамайнер Лэнс МакДональд обсудил потенциальный порт Bloodborne на ПК и PS5. По его словам, у Sony нет никаких ограничений для того, чтобы разработать его и выпустить на новых платформах. Он также развеял слух, что для этого понадобится привлечь к работе сотрудников FromSoftware, которые совместно с Japan Studio и разработали культовый экшен.

У Sony есть рабочая сборка Bloodborne для ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

МакДональд отметил, что его фанатский патч, добавляющий поддержку 60 FPS на PS4 Pro, содержит всего лишь несколько строчек кода. Кроме того, энтузиаст заявил, что своими глазами видел рабочую сборку ПК-версии игры для Windows 7, однако каких-либо доказательств предоставить он не может.

Bloodborne вышла в 2015 году эксклюзивно на PS4. В октябре 2021-го инсайдер Ник Бейкер сообщил о том, что тайтл получит ремастер для ПК и PS5, однако позже авторитетный журналист Джейсон Шрайер отверг эту информацию.

Игры,Ник Бейкер,
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