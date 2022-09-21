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1 час назад

«Потрясающе!» Хидео Кодзима в восторге от аниме по Cyberpunk 2077

Чемпионат.comиещё 1

Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима, автор Metal Gear Solid и Death Stranding, наконец добрался до Cyberpunk: Edgerunners. Разработчику очень понравилось аниме — он назвал его самым шокирующим анимационным произведением после «Аркейн».

«Потрясающе!» Хидео Кодзима в восторге от аниме по Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Только что разом посмотрел весь Cyberpunk: Edgerunners. Невероятно! Потрясающе! Самое шокирующее, что я видел после «Аркейн». Чудо от Netflix, совмещающее мир Cyberpunk 2077 и уникальный стиль Trigger.

Кодзима заявил, что настроением и картинкой Cyberpunk: Edgerunners напомнил ему аниме «Кибергород Эдо 808» Ёсиаки Кавадзири, вышедшее в 1990 году. Это одно из любимых аниме культового геймдизайнера.

Со мнением разработчика согласны не только обычные зрители, но и наша редакция. Так что это очередная рекомендация посмотреть Cyberpunk: Edgerunners тем, кто до сих пор этого не сделал.

Игры,Хидео Кодзима,Netflix,
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