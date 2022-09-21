Норман Ридус из игры Death Stranding получит звезду на «Аллее славы»

Норман Ридус больше всего известен по роли Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы» и Мёрфи МакМануса в фильме «Святые из Бундока». Геймерам он знаком по роли Сэма Бриджеса в Death Stranding. Прямо сейчас актёр снимается в сиквеле игры Хидео Кодзимы, однако сам геймдизайнер о разработке до сих пор не объявлял.