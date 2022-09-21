Из Blizzard ушёл ведущий дизайнер героев Overwatch 2

Джефф Гудман, ведущий дизайнер героев Overwatch и Overwatch 2, больше не работает в Blizzard. Сообщается, что решение об уходе он принял ещё в начале этого года. Гудман помогал не только с разработкой, но и с балансом персонажей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Blizzard поблагодарила своего уже бывшего сотрудника за многолетний труд, отметив его невероятную способность воплощать в жизнь разнообразный ростер Overwatch через игровой процесс. След Гудмана, который тот оставил в командах Warcraft и Overwatch, «будет ощутим в течение долгих лет».

Причины ухода Гудмана не называются. Напомним, что не так давно Blizzard и Overwatch также покинули геймдизайнер Джефф Каплан, исполнительный продюсер серии Чако Сонни и продюсер Трейси Кеннеди.