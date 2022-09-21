Из Blizzard ушёл ведущий дизайнер героев Overwatch 2

Джефф Гудман, ведущий дизайнер героев Overwatch и Overwatch 2, больше не работает в Blizzard. Сообщается, что решение об уходе он принял ещё в начале этого года. Гудман помогал не только с разработкой, но и с балансом персонажей.
Blizzard поблагодарила своего уже бывшего сотрудника за многолетний труд, отметив его невероятную способность воплощать в жизнь разнообразный ростер Overwatch через игровой процесс. След Гудмана, который тот оставил в командах Warcraft и Overwatch, «будет ощутим в течение долгих лет».
Причины ухода Гудмана не называются. Напомним, что не так давно Blizzard и Overwatch также покинули геймдизайнер Джефф Каплан, исполнительный продюсер серии Чако Сонни и продюсер Трейси Кеннеди.
Релиз Overwatch 2 ожидается 4 октября. На момент старта игра будет условно-бесплатной, а после релиза новинки фанаты уже не смогут сыграть в первую часть. Ранее разработчики подробнее рассказали о новом герое Кирико.