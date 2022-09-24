В чем суть Dota 2? Объясняем на пальцах

Dota 2 — не только крайне популярная многопользовательская игра, но и одна их самых громких киберспортивных дисциплин на данный момент. Проект, начавшийся как низкобюджетный мод для стратегии Blizzard, вырос в настоящего титана игровой индустрии, который не намерен отправляться на покой в ближайшие годы. Если вы вдруг интересовались темой, но не смогли найти в Интернете внятных объяснений по игре, без паники — мы вкратце расскажем, что такое Dota 2 и чем она хороша.

Фото: Valve Valve

Что такое Dota 2

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Dota 2 — это проект жанра MOBA (multiplayer online battle arena), выпущенный компанией Valve в 2013 году. Игра начала жизнь еще в 2003 году как пользовательская модификация для стратегии Warcraft III: Reign of Chaos, которая пользовалась огромной популярностью среди аудитории. Создатели мода много лет поддерживали его своими силами, пока Valve не предложила главному дизайнеру проекта разработать самостоятельный ремейк на базе движка Source — примерно такой же, как, например, Team Fortress 2.

Несмотря на то, что релиз проекта в Steam состоялся почти десять лет назад, Dota 2 — до сих пор один из самых популярных и прибыльных проектов Valve. Игра постоянно развивается, в том числе и в киберспортивной сфере: будучи престижной соревновательной дисциплиной, международные турниры регулярно собирают тысячи зрителей и внушительные призовые фонды. Прошлогодний триумф отечественной команды Team Spirit на кубке The International даже удостоился поздравления самого президента.

Valve

Как проходят матчи в Dota 2

Dota 2 известна своим крайне недружелюбным отношением к новичкам и комплексными, не всегда очевидными механиками, но, если не говорить о нюансах, базовые правила игры не слишком сложно понять. В каждом матче две команды по пять игроков сталкиваются на симметричной карте и пытаются взять базу соперника штурмом, чтобы уничтожить главное здание — сами игроки чаще всего называют его «троном». Но это не так просто сделать: подступы к тронам (т.н. «линии») защищены плотной чередой оборонительных башен, которые не получится сломать самостоятельно.

Для того, чтобы планомерно продавить защиту оппонентов, игрокам нужно поддерживать союзных солдат под управлением ИИ — они автоматически движутся по линиям, пока не дойдут до трона. Побеждая вражеских солдат и героев, игроки зарабатывают опыт для прокачки своих персонажей и золото, необходимое для покупки предметов: от зелий лечения и свитков телепортации до магических артефактов, повышающих характеристики. Иными словами, для того, чтобы вырвать победу, игроки должны не только показывать личный навык, но и отлично работать в команде — без тщательной координации действий ничего не выйдет.

Valve

Почему Dota 2 так популярна

При всей своей популярности и заслуженных наградах, игра имеет крайне противоречивую репутацию, причем сразу по ряду причин. Одна из главных — это запредельно высокий порог вхождения и токсичное сообщество. Прежде чем новичок более-менее освоится в базовых механиках игры, ему предстоит потратить десятки часов на проигрышные матчи и провальные эксперименты, сопровождаемые, конечно же, руганью в чате — опытные игроки не слишком любят поддерживать новеньких добрым словом. Отчасти именно из-за этого вокруг Dota 2 сформировался негативный имидж игры для, скажем так, не самых приятных личностей.

Эти проблемные вопросы действительно заслуживают критики, но, в то же время, они не затмевают собой многочисленные достоинства игры. С точки зрения механик, Dota 2 — одна из самых глубоких, вариативных, реиграбельных стратегий современности. Благодаря разнообразию тактик и возможных ситуаций она стала великолепным соревновательным спортом, который позволяет годами оттачивать навыки до совершенства — и все равно регулярно открывать для себя что-то новое.

Глубина Dota 2 раскрывается на множестве уровней одновременно, но для того, чтобы вкратце объяснить многогранность игрового процесса, придется все-таки ненадолго зарыться в нюансы. Прежде всего, каждый из десяти игроков берет под контроль героя, владеющего собственными навыками, преимуществами и недостатками. Сейчас список персонажей насчитывает более сотни, что создает мириады различных комбинаций героев — правильный состав команды иногда определяет исход матча еще до того, как начнется бой.

Valve

Но это лишь первый слой тактики: после начала игры приоритеты смещаются, и на главные роли выходят стратегия и экономика. Командам важно вовремя понимать, где атаковать соперников, по какой линии двигаться, когда стоит начать прессинг или отступить, чтобы не спровоцировать контратаку. Кроме того, каждый герой также должен заботиться и о собственной экипировке. Эффективное сочетание предметов способно сделать и без того сильного персонажа смертельно опасным, но без золота ничего не достичь — придется искать компромисс между командной работой и собственной выгодой.