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29 минут назад

Хидео Кодзима продолжает дразнить загадочным проектом

Чемпионат.com

Японский разработчик Хидео Кодзима опубликовал в социальных сетях пару фотографий из офиса Kojima Productions. На них можно увидеть самого геймдизайнера и стойку с постером загадочного проекта.

Хидео Кодзима продолжает дразнить загадочным проектом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тизерить тайтл Кодзима начал ещё несколько дней назад. На сайте Kojima Productions появился постер с затемнённым постером таинственной девушки и надписью «Кто я?». Геймдизайнер наверняка понимает, что аудитория заинтересована в следующей игре Kojima Productions, поэтому лишний раз не теряет шанс подразнить фанатов.

У пользователей есть два предположения. По одному из них, Кодзима тизерит сиквел Death Stranding, а по другому — хоррор Overdose, о котором уже ранее говорили. Причём ключевую роль в проекте может сыграть актриса Маргарет Куэлли, которая играла Маму в Death Stranding. Кстати, она и может быть изображена на постере.

Игры,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,
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