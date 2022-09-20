Глава EA: "Battlefield 5 и Battlefield 2042 не оправдали себя"

Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, высказал мнение о том, что спорная ситуация вокруг будущего Call of Duty, обсуждаемая в рамках сделки между Microsoft и Activision Blizzard, может помочь Battlefield добиться успеха.

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«В мире, где могут возникнуть вопросы о будущем Call of Duty и о том, на каких платформах она может распространяться, а на каких не может, быть независимым и полностью кросс-платформенной в случае с Battlefield — я думаю, это потрясающая возможность».

Также Уилсон признался, что две последние игры серии Battlefield не справились со своими задачами. По его словам, EA придётся проделать «много работы», чтобы вернуть франшизе былую славу.

Несмотря на это, Уилсон всё ещё считает Battlefield «экстраординарной» серией — она может вновь найти свой путь при наличии правильной творческой команды. В этом вопросе глава EA даже сравнил игровую франшизу со «Звёздными войнами».