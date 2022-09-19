В России снизился спрос на PS5 — хотя консоли появились в «свободном доступе»

В России наладилась ситуация с поставками консолей PS5, однако спрос на платформу у покупателей значительно снизился.

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Рост продукции подтолкнул параллельный импорт — по словам одного из участников рынка, большая партия устройств была завезена в Россию в конце августа именно по этой схеме. Информацию об увеличении поставок подтвердили представители сетей «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо».

Консоль с дисководом и гарантией на год можно приобрести в «свободном доступе», предзаказов не требуется. В прошлом дефицит приставок возник из-за трудностей на фоне пандемии коронавируса и других проблем.

Снижение спроса на PS5 связывают с несколькими проблемами, главной из которых стала повышенная цена. Стоимость консоли в «Ситилинке» начинается от 65 тысяч рублей, а в «М.Видео» и «Связном» — от 73 тысяч рублей. На старте продаж стоимость PS5 без дисковода и с дисководом составляла 36 990 и 45 990 рублей соответственно.

Другой проблемой стал уход Sony из России — официальные поставки прекратились, а доступ к PS Store оказался закрыт. Спрос на PlayStation снижается и относительно консолей Xbox, причём в последнем помогает «интересное предложение» в лице Game Pass.

Представитель «Ситилинка», впрочем, отметил, что PS5 всё ещё продолжают покупать — в период августа-сентября россияне чаще всего приобретали консоль в комплекте с игрой, в первую очередь с Horizon Forbidden West.

А в «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что рост спроса ожидается к Новому году, ведь PS5 это «один из популярных подарков».