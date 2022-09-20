Авторы Star Citizen собрали на краудфандинге больше 500 млн долларов

Напомним, что оригинальная краудфандинговая кампания на Kickstarter началась в октябре 2012 года. Хронология сборов выглядит следующим образом: ноябрь 2012 года — более 5 млн долларов; май 2015 года — более 80 млн долларов; декабрь 2015 года — более 100 млн долларов; май 2016 года — более 113 млн долларов; октябрь 2017 года — более 160 млн долларов; декабрь 2017 года — более 174 млн долларов; декабрь 2019 года — 250 млн долларов; июнь 2020 года — более 300 млн долларов; март 2021 года — более 350 млн долларов; ноябрь 2021 года — более 400 млн долларов; май 2022 года — почти 470 млн долларов; сентябрь 20222 года — более 500 млн долларов.