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32 минуты назад

Авторы Star Citizen собрали на краудфандинге больше 500 млн долларов

Игромания.руиещё 1

Создателям Star Citizen удалось собрать на краудфандинге более 500 млн долларов. Число зарегистрированных учётных записей превысило 4 млн.

Авторы Star Citizen собрали на краудфандинге больше 500 млн долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что оригинальная краудфандинговая кампания на Kickstarter началась в октябре 2012 года. Хронология сборов выглядит следующим образом: ноябрь 2012 года — более 5 млн долларов; май 2015 года — более 80 млн долларов; декабрь 2015 года — более 100 млн долларов; май 2016 года — более 113 млн долларов; октябрь 2017 года — более 160 млн долларов; декабрь 2017 года — более 174 млн долларов; декабрь 2019 года — 250 млн долларов; июнь 2020 года — более 300 млн долларов; март 2021 года — более 350 млн долларов; ноябрь 2021 года — более 400 млн долларов; май 2022 года — почти 470 млн долларов; сентябрь 20222 года — более 500 млн долларов.

Часть привлечённых средств с краудфандинга должна идти на разработку Squadron 42 — одиночной кампании, разворачивающейся во вселенной Star Citizen. В её создании участвуют Гэри Олдмен, Марк Хэмилл и Джиллиан Андерсон.

Даты релиза у Star Citizen всё ещё нет. Игра может выйти к 2027 году, когда начнётся работа над сиквелами Squadron 42.

Игры,Гэри Олдмен,Джиллиан Андерсон,Марк Хэмилл,
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