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42 минуты назад

Слух: новую игру Хидео Кодзимы анонсируют на The Game Awards 2022

Игромания.ру

Как известно, Хидео Кодзима трудится как минимум над двумя проектами, один из которых создаётся совместно с Microsoft и использует облачные технологии, а второй представляет собой сиквел Death Stranding, о чём ещё летом проболтался Нормас Ридус. И, видимо, один из них покажут на The Game Awards 2022.

Новую игру Хидео Кодзимы анонсируют на The Game Awards 2022
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Инсайдер TheReaIInsider, известный в том числе благодаря тому, что ещё в начале сентября написал о готовящихся играх Assassin’s Creed, опубликовал в своём Twitter изображение Хидео Кодзимы и Джеффа Кили, бессменного ведущего шоу. Что как раз и породило домыслы об анонсе на декабрьском мероприятии.

Кроме того, инсайдер намекает, что 7 октября Ubisoft покажет пиратский экшен Skull and Bones, который выйдет 8 ноября. А ещё он пишет, что в настоящее время ведётся разработка двух новых Crash Bandicoot.

Игры,Хидео Кодзима,Microsoft,
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