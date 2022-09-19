Новую игру Хидео Кодзимы анонсируют на The Game Awards 2022

Как известно, Хидео Кодзима трудится как минимум над двумя проектами, один из которых создаётся совместно с Microsoft и использует облачные технологии, а второй представляет собой сиквел Death Stranding, о чём ещё летом проболтался Нормас Ридус. И, видимо, один из них покажут на The Game Awards 2022.
Инсайдер TheReaIInsider, известный в том числе благодаря тому, что ещё в начале сентября написал о готовящихся играх Assassin’s Creed, опубликовал в своём Twitter изображение Хидео Кодзимы и Джеффа Кили, бессменного ведущего шоу. Что как раз и породило домыслы об анонсе на декабрьском мероприятии.
Кроме того, инсайдер намекает, что 7 октября Ubisoft покажет пиратский экшен Skull and Bones, который выйдет 8 ноября. А ещё он пишет, что в настоящее время ведётся разработка двух новых Crash Bandicoot.