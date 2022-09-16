Главную роль в фильме по Gran Turismo сыграет актёр из «Солнцестояния»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, главная роль в экранизации Gran Turismo досталась Арчи Мадекве («Солнцестояние», «За мечтой»).
Его наставника и друга, а также бывшего гонщика сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова»). Режиссёром ленты выступает Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). За сценарий отвечают отвечает Джейсон Холл («Снайпер» с Брэдли Купером) и Зак Бэйлин («Король Ричард»).
Сюжет фильма расскажет о юном фанате Gran Turismo, которому удаётся победить в серии соревнований Nissan благодаря своим игровым навыкам и стать настоящим профессиональным гонщиком.
Съёмки фильма по Gran Turismo должны начаться на следующей неделе в Европе. Премьера запланирована на 11 августа 2023 года.