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1 час назад

Главную роль в фильме по Gran Turismo сыграет актёр из «Солнцестояния»

Игромания.руиещё 1

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, главная роль в экранизации Gran Turismo досталась Арчи Мадекве («Солнцестояние», «За мечтой»).

Главную роль в фильме по Gran Turismo сыграет актёр из «Солнцестояния»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Его наставника и друга, а также бывшего гонщика сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова»). Режиссёром ленты выступает Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). За сценарий отвечают отвечает Джейсон Холл («Снайпер» с Брэдли Купером) и Зак Бэйлин («Король Ричард»).

Сюжет фильма расскажет о юном фанате Gran Turismo, которому удаётся победить в серии соревнований Nissan благодаря своим игровым навыкам и стать настоящим профессиональным гонщиком.

Съёмки фильма по Gran Turismo должны начаться на следующей неделе в Европе. Премьера запланирована на 11 августа 2023 года.

Игры,Джейсон Холл,Нил Бломкамп,Дэвид Харбор,Брэдли Купер,
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