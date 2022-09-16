Главную роль в фильме по Gran Turismo сыграет актёр из «Солнцестояния»

Его наставника и друга, а также бывшего гонщика сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова»). Режиссёром ленты выступает Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). За сценарий отвечают отвечает Джейсон Холл («Снайпер» с Брэдли Купером) и Зак Бэйлин («Король Ричард»).