Джеймс Кэмерон верит в игру по «Аватару» от Ubisoft

Мы взволнованы тем, какой эта игра получится от Ubisoft. Я не указываю им, что делать, — они знают свой мир, свой бизнес, свой рынок. Мы просто внимательно следим за тем, чтобы они не делали ничего, что не было бы каноническим с точки зрения культуры На'ви, и того, что RDA делает на Пандоре.