Хидео Кодзима тизерит загадочный проект

На сайте студии Хидео Кодзимы Kojima Productions появился загадочный постер. На нём можно увидеть затемнённый силуэт девушки, который сопровождает надпись «Кто я?».

Фото: Чемпионат Чемпионат

Пока что можно лишь гадать, что именно Кодзима хочет сказать этим постером. Вполне вероятно, что это тизер какого-то будущего проекта. Скорее всего, одной из разрабатываемых студией игр.

В сети предполагают, что загадочной девушкой может быть одна из двух актрис. Это либо Эль Фаннинг, либо Маргарет Куэлли, которая играла Маму в Death Stranding, и с которой Кодзима уже работал. Также есть версии, что таким образом геймдизайнер тизерит сиквел Death Stranding или хоррор Overdose.