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3 часа назад

Хидео Кодзима тизерит загадочный проект

Чемпионат.com

На сайте студии Хидео Кодзимы Kojima Productions появился загадочный постер. На нём можно увидеть затемнённый силуэт девушки, который сопровождает надпись «Кто я?».

Хидео Кодзима тизерит загадочный проект
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Пока что можно лишь гадать, что именно Кодзима хочет сказать этим постером. Вполне вероятно, что это тизер какого-то будущего проекта. Скорее всего, одной из разрабатываемых студией игр.

В сети предполагают, что загадочной девушкой может быть одна из двух актрис. Это либо Эль Фаннинг, либо Маргарет Куэлли, которая играла Маму в Death Stranding, и с которой Кодзима уже работал. Также есть версии, что таким образом геймдизайнер тизерит сиквел Death Stranding или хоррор Overdose.

Если это и правда тизер будущего проекта, то анонс должен состояться на Tokyo Game Show. Присутствие Kojima Productions уже подтверждено. Мероприятие пройдёт с 15 по 18 сентября.

Игры,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,
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