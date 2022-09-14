В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала «Очень странные дела» сыграет в экранизации Gran Turismo

Чемпионат.comиещё 1

Актёр Дэвид Харбор, который запомнился зрителям по яркой роли в сериале «Очень странные дела», подписался на одну из главных ролей в экранизации гоночного симулятора Gran Turismo. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Звезда сериала «Очень странные дела» сыграет в экранизации Gran Turismo
Фото: MEN’S HEALTHMEN’S HEALTH

Экранизацию Gran Turismo будет режиссировать Нил Бломкамп — постановщик нашумевших научно-фантастических картин «Район № 9», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи». Также известны и сценаристы. Историю написали Джейсон Холл, который работал над сценарием «Снайпера» Клинта Иствуда, и Зак Бэйлин, более всего известный по оскароносному «Королю Ричарду». Создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути числится исполнительным продюсером проекта.

Сюжет будет крутиться вокруг реальной истории подростка, который фанатеет от игры Gran Turismo, а полученные навыки в итоге помогли ему стать профессиональным гонщиком. Харбор сыграет матёрого водителя, который поможет парню осуществить его мечту.

Sony планирует выпустить экранизацию в прокат 11 августа 2023 года.

Игры,Джейсон Холл,Нил Бломкамп,Клинт Иствуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители