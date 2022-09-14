Звезда сериала «Очень странные дела» сыграет в экранизации Gran Turismo

Актёр Дэвид Харбор, который запомнился зрителям по яркой роли в сериале «Очень странные дела», подписался на одну из главных ролей в экранизации гоночного симулятора Gran Turismo. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фото: MEN’S HEALTH MEN’S HEALTH

Экранизацию Gran Turismo будет режиссировать Нил Бломкамп — постановщик нашумевших научно-фантастических картин «Район № 9», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи». Также известны и сценаристы. Историю написали Джейсон Холл, который работал над сценарием «Снайпера» Клинта Иствуда, и Зак Бэйлин, более всего известный по оскароносному «Королю Ричарду». Создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути числится исполнительным продюсером проекта.

Сюжет будет крутиться вокруг реальной истории подростка, который фанатеет от игры Gran Turismo, а полученные навыки в итоге помогли ему стать профессиональным гонщиком. Харбор сыграет матёрого водителя, который поможет парню осуществить его мечту.