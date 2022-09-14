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7 часов назад

Как установить скин в Minecraft: все способы, подробная инструкция

Мария Иванова

Пользовательские скины — главный инструмент кастомизации персонажа в Minecraft. Стандартная модель Стива, конечно, хороша, но иногда хочется чего-то новенького: например, приодеться в честь Хэллоуина или Нового года. Специально для этого мы подготовили инструкцию о том, как поменять скин в Minecraft.

Как установить скин в Minecraft: все способы, подробная инструкция
Фото: Minecraft SkinsMinecraft Skins

Minecraft позволяет загрузить пользовательские скины несколькими способами в зависимости от версии игры, но мы вкратце расскажем обо всех популярных. Предупреждаем: некоторые из них работают только на лицензионной версии игры.

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Способ №1: замена стандартного скина в файлах игры на ПК

Данный метод поможет вам поменять стандартный скин персонажа, но он работает только для ПК-версии Minecraft. Более того, скин будет показываться только во время одиночной игры — иными словами, игроки на многопользовательских серверах его не увидят.

  • Скачайте скин, который вам нужен. Это можно сделать на специальных сайтах, таких как Nova Skin, NameMC или MinecraftSkins.
  • Выключите игру, если она запущена.
  • Перейдите в папку с игрой. Для этого вам нужно найти специальную директорию: запустите командную строку («Выполнить» в меню «Пуск» или сочетание клавиш Win + R) и скопируйте туда путь %appdata%. После этого откройте Roaming и найдите папку Minecraft.
  • Перейдите в папку Bin. Если такой папки нет, поищите assets/skins.
  • Поменяйте файл под названием Char на скин, которым вы хотите заменить стандартный — назовите его так же.

Если инструкция выше не помогла, попробуйте следующее.

  • Переименуйте файл скина в steve.png.
  • Откройте командную строку и введите путь %appdata%\.minecraft\versions\.
  • Отыщите папку вашей версии игры.
  • Перейдите в assets > minecraft > textures > entity и вставьте файл скина в последнюю папку.

Способ №2: сторонние лаунчеры

Этот вариант работает только на пиратских версиях Minecraft. Так как игра живет и обновляется уже много лет, сообщество игроков разработало множество фанатских сборок Minecraft, которые предлагают дополнительные настройки — в том числе и выбор косметических скинов. Мы не можем дать конкретный совет о том, какой из них лучше выбрать, но на всякий случай напомним, что перед установкой желательно изучить отзывы других игроков, чтобы не наткнуться на вредоносный софт.

Способ №3: смена скина на многопользовательском сервере

Данная опция применима только на некоторых пользовательских серверах Minecraft. Если предыдущие два метода не сработали, то еще не время отчаиваться: многие фанатские серверы предлагают возможность поменять скин при помощи серверных команд. Для этого вам понадобится зайти на официальный сайт сервера и посмотреть список команд. Выбранный вами скин будет виден всем игрокам, но предупреждаем — в зависимости от правил сервера вам могут быть доступны не все скины.

Способ №4: настройка скина на официальном сайте Minecraft

Последний способ — самый простой, однако он доступен только владельцам лицензионной копии игры. Любой, кто купил Minecraft, может зайти на официальный сайт игры, войти в личный кабинет и настроить скин на свой вкус в отдельном меню профиля. На выбор доступны как платные, так и ряд бесплатных обликов, которые будут видны всем игрокам на официальных серверах. Их также можно посмотреть прямо в главном меню игры, перейдя в «Гардеробную» — там есть опция «Изменить классический скин».

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