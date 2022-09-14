Как установить скин в Minecraft: все способы, подробная инструкция

Пользовательские скины — главный инструмент кастомизации персонажа в Minecraft. Стандартная модель Стива, конечно, хороша, но иногда хочется чего-то новенького: например, приодеться в честь Хэллоуина или Нового года. Специально для этого мы подготовили инструкцию о том, как поменять скин в Minecraft.

Фото: Minecraft Skins Minecraft Skins

Minecraft позволяет загрузить пользовательские скины несколькими способами в зависимости от версии игры, но мы вкратце расскажем обо всех популярных. Предупреждаем: некоторые из них работают только на лицензионной версии игры.

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Способ №1: замена стандартного скина в файлах игры на ПК

Данный метод поможет вам поменять стандартный скин персонажа, но он работает только для ПК-версии Minecraft. Более того, скин будет показываться только во время одиночной игры — иными словами, игроки на многопользовательских серверах его не увидят.

Скачайте скин, который вам нужен. Это можно сделать на специальных сайтах, таких как Nova Skin, NameMC или MinecraftSkins.

Выключите игру, если она запущена.

Перейдите в папку с игрой. Для этого вам нужно найти специальную директорию: запустите командную строку («Выполнить» в меню «Пуск» или сочетание клавиш Win + R) и скопируйте туда путь %appdata%. После этого откройте Roaming и найдите папку Minecraft.

Перейдите в папку Bin. Если такой папки нет, поищите assets/skins.

Поменяйте файл под названием Char на скин, которым вы хотите заменить стандартный — назовите его так же.

Если инструкция выше не помогла, попробуйте следующее.

Переименуйте файл скина в steve.png.

Откройте командную строку и введите путь %appdata%\.minecraft\versions\.

Отыщите папку вашей версии игры.

Перейдите в assets > minecraft > textures > entity и вставьте файл скина в последнюю папку.

Способ №2: сторонние лаунчеры

Этот вариант работает только на пиратских версиях Minecraft. Так как игра живет и обновляется уже много лет, сообщество игроков разработало множество фанатских сборок Minecraft, которые предлагают дополнительные настройки — в том числе и выбор косметических скинов. Мы не можем дать конкретный совет о том, какой из них лучше выбрать, но на всякий случай напомним, что перед установкой желательно изучить отзывы других игроков, чтобы не наткнуться на вредоносный софт.

Способ №3: смена скина на многопользовательском сервере

Данная опция применима только на некоторых пользовательских серверах Minecraft. Если предыдущие два метода не сработали, то еще не время отчаиваться: многие фанатские серверы предлагают возможность поменять скин при помощи серверных команд. Для этого вам понадобится зайти на официальный сайт сервера и посмотреть список команд. Выбранный вами скин будет виден всем игрокам, но предупреждаем — в зависимости от правил сервера вам могут быть доступны не все скины.

Способ №4: настройка скина на официальном сайте Minecraft