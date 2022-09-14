Как установить скин в Minecraft: все способы, подробная инструкция

Пользовательские скины — главный инструмент кастомизации персонажа в Minecraft. Стандартная модель Стива, конечно, хороша, но иногда хочется чего-то новенького: например, приодеться в честь Хэллоуина или Нового года. Специально для этого мы подготовили инструкцию о том, как поменять скин в Minecraft.
Minecraft позволяет загрузить пользовательские скины несколькими способами в зависимости от версии игры, но мы вкратце расскажем обо всех популярных. Предупреждаем: некоторые из них работают только на лицензионной версии игры.
Данный метод поможет вам поменять стандартный скин персонажа, но он работает только для ПК-версии Minecraft. Более того, скин будет показываться только во время одиночной игры — иными словами, игроки на многопользовательских серверах его не увидят.
Если инструкция выше не помогла, попробуйте следующее.
Этот вариант работает только на пиратских версиях Minecraft. Так как игра живет и обновляется уже много лет, сообщество игроков разработало множество фанатских сборок Minecraft, которые предлагают дополнительные настройки — в том числе и выбор косметических скинов. Мы не можем дать конкретный совет о том, какой из них лучше выбрать, но на всякий случай напомним, что перед установкой желательно изучить отзывы других игроков, чтобы не наткнуться на вредоносный софт.
Данная опция применима только на некоторых пользовательских серверах Minecraft. Если предыдущие два метода не сработали, то еще не время отчаиваться: многие фанатские серверы предлагают возможность поменять скин при помощи серверных команд. Для этого вам понадобится зайти на официальный сайт сервера и посмотреть список команд. Выбранный вами скин будет виден всем игрокам, но предупреждаем — в зависимости от правил сервера вам могут быть доступны не все скины.
Последний способ — самый простой, однако он доступен только владельцам лицензионной копии игры. Любой, кто купил Minecraft, может зайти на официальный сайт игры, войти в личный кабинет и настроить скин на свой вкус в отдельном меню профиля. На выбор доступны как платные, так и ряд бесплатных обликов, которые будут видны всем игрокам на официальных серверах. Их также можно посмотреть прямо в главном меню игры, перейдя в «Гардеробную» — там есть опция «Изменить классический скин».