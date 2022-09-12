Марадонна, Касильяс, Индзаги: FIFA 23 теряет легенд

Electronic Arts наконец опубликовала список легенд в FIFA 23 Ultimate Team. В этом году лист пополнили Хаби Алонсо, Герд Мюллер и Жаирзиньо — их можно будет приобрести на трансферном рынке или получить из наборов с запуска игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако внимание игроков привлекли не новые футболисты, а общий список легенд. Оказывается, в нём отсутствуют многие кумиры, которые радовали геймеров аж с FIFA 17. И если пропажу Диего Марадоны можно объяснить трудностями с контрактом, то куда подевались Касильяс, Кафу, Гиггз и остальные — совершенно непонятно. EA Sports пока не комментировала ситуацию.

Легенды футбола, которых не будет в FIFA 23

Диего Марадона

Касильяс

Кафу

Райан Гиггз

Хосеп Гвардиола

Деку

Филиппо Индзаги

Марк Овермарс