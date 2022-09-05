Барака Обаму приняли за злодея из Far Cry

Бывший президент США Барак Обама премии «Эмми» получил награду в номинации «Выдающийся рассказчик» за документальный фильм «Наши великие национальные парки» от Netflix. Это первая «Эмми» Обамы.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Однако в социальных сетях один из постеров документалки привлёк огромное внимание после того, как один из пользователей увидел параллели с серией шутеров Far Cry.

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На первый взгляд мне показалось, что это постер новой части Far Cry.

Твит моментально завирусился, а энтузиасты начали делать фотожабы — наиболее популярной работой стала обложка Far Cry 7 с постером документалки. Если не знать истоки, то постер действительно легко принять за новую часть шутера. Там как раз ставят на обложки харизматичных злодеев.

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