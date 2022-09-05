Барака Обаму приняли за злодея из Far Cry

Бывший президент США Барак Обама премии «Эмми» получил награду в номинации «Выдающийся рассказчик» за документальный фильм «Наши великие национальные парки» от Netflix. Это первая «Эмми» Обамы.
Однако в социальных сетях один из постеров документалки привлёк огромное внимание после того, как один из пользователей увидел параллели с серией шутеров Far Cry.
На первый взгляд мне показалось, что это постер новой части Far Cry.
Твит моментально завирусился, а энтузиасты начали делать фотожабы — наиболее популярной работой стала обложка Far Cry 7 с постером документалки. Если не знать истоки, то постер действительно легко принять за новую часть шутера. Там как раз ставят на обложки харизматичных злодеев.
На обложке Far Cry 6, например, был диктатор Антон Кастильо в исполнении актёра Джанкарло Эспозито.