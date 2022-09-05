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38 минут назад

It Takes Two может выйти на Nintendo Switch

Игромания.ру

Инсайдер под ником The Snitch намекнул, что кооперативное приключение It Takes Two должно заглянуть на Nintendo Switch.Обычно автор оставляет фанатам подсказки в виде эмодзи, которые намекают на ту или иную игру — ранее таким же образом он сообщил о грядущем релизе Assassin’s Creed Odyssey в каталоге Game Pass.

It Takes Two может выйти на Nintendo Switch
Фото: ИгроманияИгромания

В этот раз эмодзи отсылали к различным уровням и персонажам проекта Юсефа Фареса, который рассказывает о родителях, превратившихся в ожившие игрушки. Тираж проекта, кстати, в этом году превысил 7 млн копий.

Анонс порта может состояться в рамках грядущего Nintendo Direct, который, по слухам, пройдёт в ближайшие дни.

Игры,Юсеф Фарес,
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