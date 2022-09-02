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1 час назад

Популярная стримерша Pokimane потеряла страсть к Twitch

Чемпионат.com

Одна из самых известных стримерш на Twitch Иман Pokimane Анис выпустила на своём канале свежий ролик, в котором рассказала о дальнейших планах и объяснила, зачем взяла перерыв от стримов.

Популярная стримерша потеряла страсть к Twitch
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Как оказалось, Pokimane потеряла страсть к Twitch. После перерыва девушка поняла, что больше не хочет стримить так много, как прежде, ей стали более интересны другие вещи. К примеру, заняться социальными сетями и сделать на них акцент.

Я чувствую, что другие платформы вписываются в мой образ жизни в настоящее время немного лучше, чем Twitch.

Также Иман Анис отметила, что больше не получает со стримов на Twitch того удовольствия, которое было раньше. По словам Pokimane, Twitch можно назвать самой конкурентной платформой, и в какой-то степени это тоже забирает силы.

В данный момент на Twitch-канале Pokimane насчитывается более 9,2 млн человек, а на трансляциях в среднем более 500 тыс. просмотров.

Игры,Иман,
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