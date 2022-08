Во что поиграть в сентябре: ремастер The Last of Us, Splatoon 3, FIFA 23

Осень уже на пороге — а это значит, что игровая индустрия потихоньку приходит в себя после летней засухи и набирает обороты в преддверии новогодних праздников. Мы собрали все самые интересные релизы сентября в одну насыщенную подборку.

Фото: Team17 Team17

Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R — 2 сентября

Переиздание полномасштабного файтинга по мотивам JoJo’s Bizzare Adventure теперь заглянет и на ПК. Поклонники франшизы получат возможность столкнуть в бою практически всех ключевых персонажей из разных арок истории, от Phantom Blood до Steel Ball Run. Фирменный визуал Хирохико Араки отлично передан в трех измерениях, плюс сэйю, озвучившие героев в аниме-адаптации манги, вернулись к своим ролям. Это однозначно работа вражеского стенда.

Bandai Namco Entertainment

The Last of Us: Part 1 — 2 сентября

В тот же день на PlayStation 5 выйдет ремейк первой части The Last of Us, вокруг которой уже назревает крупный скандал. Многие игроки, глядя на трейлеры высказались, что разница на фоне оригинальной игры почти незаметна, тогда как сами разработчики утверждают, что проект якобы совершенно новый и созданный с нуля. Так или иначе, теперь владельцы PS5 могут собрать полную коллекцию серии. А те, кто почему-то все еще не видел The Last of Us, получат шанс приобщиться к одному из самых громких игровых блокбастеров современности.

Sony

Steelrising — 8 сентября

Стильный soulsborne-экшен, события которого разворачиваются в альтернативной Франции конца XVIII века, где революция была подавлена при помощи армии механических автоматонов. Как раз одним из них и будет главная героиня — часовая защитница королевы, чьи действия решат судьбу стимпанкового Парижа. Авторы обещают необычный сеттинг и хардкорные сражения, но советуем заранее чуть-чуть снизить ожидания: студия Spiders известна своими любопытными идеями, вот только реализует она их, чаще всего, так себе.

Nacon

Splatoon 3 — 9 сентября

Самый красочный консольный шутер последних лет возвращается — Splatoon 3 выглядит ничуть не хуже предыдущих частей. Впрочем, если вы играли в любую другую игру серии, то уже знаете, чего стоит ожидать: бодрых перестрелок, моря красок, модных моллюсков и креативного, пускай и местами архаичного геймдизайна. Если разработчики внезапно не позабыли, что сделало серию столь привлекательной, то Splatoon 3 обречена стать одной из лучших игр этого года.

Nintendo

Sunday Gold — 13 сентября

Sunday Gold на первый взгляд похожа на Disco Elysium, но, на самом деле, сходство больше визуальное — хотя обе игры, мягко говоря, необычные. Это гибрид point-and-click головоломки, ролевой игры и тактической стратегии, где троица преступников пытается раскрыть зловещий секрет корпорации, превратившей Великобританию в антиутопию. Сейчас об игре подозрительно мало говорят, но, если вы любите неординарное инди, возьмите Sunday Gold на заметку.

Team17

Metal: Hellsinger — 15 сентября

Если про недавний перезапуск Doom просто шутили, что это играбельный метал-альбом, то Metal: Hellsinger — в самом деле играбельный альбом тяжелой музыки. Необычный сплав динамичного шутера и ритм-игры, где игроку предстоит уничтожать орды демонов, стреляя в такт саундтреку, записанному рядом известнейших музыкантов. Над игрой поработали люди из самых разных групп, от Trivium и Arch Enemy до Refused и System of A Down. За геймплейные механики же отвечает Дэвид Голдфарб — ведущий дизайнер Battlefield: Bad Company 2 и продюсер Payday 2.

Funcom

Return to Monkey Island — 19 сентября

Еще один сиквел сентября — это долгожданный финал культовой серии Monkey Island от Рона Гилберта. Для того, чтобы как следует отправить франшизу на покой, маэстро собрал команду разработчиков-ветеранов, многие из которых участвовали в создании предыдущих игр серии. Гайбраш Трипвуд возмужал, но его последнее приключение обещает быть таким же очаровательным, как и раньше.

Devolver Digital

The DioField Chronicle — 22 сентября

Амбициозная тактическая стратегия от Square Enix, которую журналисты уже называют достойной преемницей Fire Emblem для всех, кто не владеет Nintendo Switch. The DioField Chronicle сочетает сражения в реальном времени, стильную графику и эпический сюжет о группе наемников, которые борются за собственное место под солнцем. Студия уже не впервые пытается переизобрести жанр, но на этот раз проект смотрится куда более многообещающим.

Square Enix

Moonbreaker — 29 сентября

Под конец сентября в ранний доступ Steam выйдет Moonbreaker — следующая игра создателей серии Subnautica и Natural Selection. Судя по всему, разработчики решили попробовать себя в совершенно новом жанре: Moonbreaker стане пошаговой тактикой, стилизованной под реальный настольный варгейм, где даже можно раскрашивать свои фигурки. Более того, над проработкой вселенной и лора потрудился писатель-фантаст Брэндон Сандерсон — автор культового цикла «Архив Буресвета».

KRAFTON, Inc.

FIFA 23 — 30 сентября

Последним релизом месяца станет свежий выпуск FIFA. Разработчики, как обычно, обещают множество точечных изменений в механиках, физике, искусственном интеллекте и поведении мяча, но главное новшество FIFA 23 — это женские футбольные лиги Англии и Франции, которые появляются впервые за всю историю серии.