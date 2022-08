Embracer купила создателей Tomb Raider

Embracer Group объявила, что сделка по покупке студий Eidos Montreal (Deus Ex, «Стражи Галактики»), Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain) и Square Enix Montreal (Hitman GO, Tomb Raider GO, Deus Ex GO) официально завершена. Теперь конгломерат владеет студиями и их брендами.